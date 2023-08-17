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Dinmeyen acı 17 Ağustos! Depremde hayatını kaybedenler dualarla anılıyor

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 11:21
Bugün tarifsiz bir acının yıldönümü. 17 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Felaketin yaşandığı Kocaeli'de hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı. A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.
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