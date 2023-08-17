17 Ağustos 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dinmeyen acı 17 Ağustos! Büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti! Marmara depreminde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı...
Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi. Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri olan felakette, 20 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, İstanbul, Bursa ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde hissedilen felakette 16 milyon vatandaşımız etkilenmişti. A Haber muhabiri Hakan Süer, Gölcük'te depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma prgoramını canlı yayında aktardı.