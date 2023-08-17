Dinmeyen acı 17 Ağustos! Büyük depremin üzerinden 24 yıl geçti! Marmara depreminde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı...

Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi. Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri olan felakette, 20 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, İstanbul, Bursa ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde hissedilen felakette 16 milyon vatandaşımız etkilenmişti. A Haber muhabiri Hakan Süer, Gölcük'te depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma prgoramını canlı yayında aktardı.