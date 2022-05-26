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Dinlenme tesislerinde karşılaşan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları arasında kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

DHA
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Giriş: 26.05.2022 14:54
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde, dinlenme tesisinde karşılaşan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü.
Taraftarlar arasında kavga
Taraftarlar arasında kavga
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