26 Mayıs 2022, Perşembe
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Dinlenme tesislerinde karşılaşan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları arasında kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde, dinlenme tesisinde karşılaşan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü.