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Dinlenme tesisinde skandal olay! Yemeği geç gelince dehşet saçtı

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Giriş: 08.09.2023 13:01
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dinlenme tesisinde yemeğin geç geldiğini öne süren 3 şüpheli, garson Murat Tepe'ye saldırdı. Tekme tokat başlayan, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
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