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Dinamitle patlatılan dağdan düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı!

Dinamitle patlatılan dağdan düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 23:21
Antalya'nın Alanya ilçesinde karayolu yapımında kullanılması planlanan taş ve çakıl temini sağlanmak amacıyla dağ dinamitle patlatıldı. Kontrollü patlama sırasında D-400 karayoluna düşen büyük kaya parçaları sonrası yol trafiğe kapandı. Kaya parçaları yolun ortasındaki demir bariyerlere de zarar verdi.
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Dinamitle patlatılan dağdan düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı!
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