02 Mart 2025, Pazar
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Dinamitle patlatılan dağdan düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde karayolu yapımında kullanılması planlanan taş ve çakıl temini sağlanmak amacıyla dağ dinamitle patlatıldı. Kontrollü patlama sırasında D-400 karayoluna düşen büyük kaya parçaları sonrası yol trafiğe kapandı. Kaya parçaları yolun ortasındaki demir bariyerlere de zarar verdi.