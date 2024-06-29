Dillere destan Van kahvaltısı! A Haber Van’ın kahvaltı sofrasında

Kahvaltı denildiğinde herkesin aklına doğu bölgesinde ilk olarak Van geliyor. A Haber ekibinden Esra Arpa da ünü dünyaya yayılan Van kahvaltısının mutfağına girdi. O lezzetleri yerinde görüntüledi. İşte çeşit çeşit ürünlerden oluşan Van kahvaltısı.

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