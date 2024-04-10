10 Nisan 2024, Çarşamba
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Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı
Bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde yapılan uygulamada şüpheli hareketler sergileyen H.G. isimli kadının üzerinden çıkan para ekipleri bile hayrete düşürdü.