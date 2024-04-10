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Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

İHA
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Giriş: 10.04.2024 12:16
Bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde yapılan uygulamada şüpheli hareketler sergileyen H.G. isimli kadının üzerinden çıkan para ekipleri bile hayrete düşürdü.
Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN PARA ŞOKE ETTİ

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