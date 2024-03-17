Dilencinin parayı sakladığı yer pes dedirtti

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından, vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından dilenciler tek tek toplanırken, bir dilencinin parayı sakladığı yer ekipleri şaşkına çevirdi.