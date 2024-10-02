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Dilencinin bir günlük kazancı ekipleri hayrete düşürdü

Dilencinin bir günlük kazancı ekipleri hayrete düşürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 13:39
Hatay’da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir günde 12 bin 980 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
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Günlük kazancı ekipleri hayrete düşürdü
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