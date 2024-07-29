29 Temmuz 2024, Pazartesi
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Dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı! Ekipler paraları say say bitiremedi
Elazığ'da dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir dilencinin üzerinden 10 bin 780 lira çıktı. Dilencinin bu tutarı bir gün içerisinde topladığı öğrenilirken, paraları sayan ekipler şaşkına döndü.