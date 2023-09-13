Dilencilikte çığır açan "Oscarlık" oyunculuk kamerada

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir şahsın para toplamak için yaptığı yöntemler akıllara durgunluk verdi. Elindeki simit tepsisiyle yürürken bir anda yere yığılan şahısın oyunculuğu güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya tanık olan esnaf, "Şahıs bize ambulansı aramamamız gerektiğini, kendisinin iyi olduğunu söyledi. İlaç parasının olmadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyledi. Bende olayın tamamen dolandırıcılık olduğunu, insanların iyi niyetini sömürdüğünü idrak ettim. Polis geliyor dediğimde ise şahıs hemen ayağa kalktı, gitmeye yeltendi" dedi.