27 Mart 2024, Çarşamba
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Dilenci dehşeti yaşattı! Kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
Aydın’da lokantada 28 yaşındaki genç kadın Serap Güçlü, yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan Güçlü hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli kadın ise kısa sürede yakalandı. Yaşanan o dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.