20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Dilan Polat'ın tahliyesiyle ilgili flaş gelişme! Sosyal medya fenomeni hapisten çıkacak mı? MASAK raporunda çarpıcı detay...

Dilan Polat'ın tahliyesiyle ilgili flaş gelişme! Sosyal medya fenomeni hapisten çıkacak mı? MASAK raporunda çarpıcı detay...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2024 10:29
Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan ve Engin Polat çifti hakkında hazırlanan 908 sayfalık MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı. Buna göre Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı ortaya çıkarken, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır çiftin tahliye olma ihtimalini canlı yayında değerlendirdi.
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Katil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildi
Katil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildi
Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu!
Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu!
Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale'de orman yangını!
Giresun’da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
Giresun’da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
Çanakkale ve Balıkesir’de yangın!
Çanakkale ve Balıkesir'de yangın!
Karısını vahşice öldürüp bahçeye attı!
Karısını vahşice öldürüp bahçeye attı!
Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı!
Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ciple çarpıştı!
Kuş tellere çarptı mahallelinin elektriği kesildi!
Kuş tellere çarptı mahallelinin elektriği kesildi!
Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri eve girdi!
Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri eve girdi!
Bursa’da sandalye fabrikasında yangın!
Bursa’da sandalye fabrikasında yangın!
Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı!
Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı!
Daha Fazla Video Göster