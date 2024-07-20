Dilan Polat'ın tahliyesiyle ilgili flaş gelişme! Sosyal medya fenomeni hapisten çıkacak mı? MASAK raporunda çarpıcı detay...

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan ve Engin Polat çifti hakkında hazırlanan 908 sayfalık MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı. Buna göre Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı ortaya çıkarken, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır çiftin tahliye olma ihtimalini canlı yayında değerlendirdi.