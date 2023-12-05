Dilan Polat’ın Özbekistan uyruklu çalışanın keyfi yarım kaldı! Akrabalarıyla evi işgal ettiği iddia edilmişti: Önce gözaltı sonra sınır dışı

Dilan Polat ve Engin Polat’ın kara para akladığı ve vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Özbekistan uyruklu çalışanlarının evi işgal ettiğine ilişkin haberler gündeme geldi. İki akrabasını Polat çiftinin evine yerleştirdiği iddia edilirken eve gelen polis ekipleri Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. İşte detaylar…