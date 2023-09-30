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Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'dan uyuşturucu itirafı! Ekipler evinden aldı

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Giriş: 30.09.2023 22:13
İş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, bugün emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğu işlemleri için emniyete götürüldü.
Sıla Doğu’dan uyuşturucu itirafı!
Sıla Doğu'dan uyuşturucu itirafı!
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