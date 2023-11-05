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Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi

İHA
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Giriş: 05.11.2023 09:31
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken suçlamaları reddetti.
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