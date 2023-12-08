Dilan Polat ve Seçil Erzan'ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

İçlerinde eski futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın da olduğu ünlü isimleri "özel fon" vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan'a dair yeni bir detay daha ortaya çıktı. Erzan da 'Kara para aklamak' ve 'vergi kaçırmak' gibi suçlardan tutuklanan fenomen Dilan Polat gibi 'enerji'ye önem vermiş. Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanlar, Erzan'ın işlerini ve Avukat Candaş Gürol'la geçtiğimiz yıl yaşadığı aşk hayatını koruyabilmek ve rayına sokmak için Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına geren ve evrene yollanan enerjiyle sorunlarının çözüldüğüne inanılan Reiki felsefesine sarıldığını ortaya koydu.