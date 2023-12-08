08 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dilan Polat ve Seçil Erzan'ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

Dilan Polat ve Seçil Erzan'ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2023 13:28
İçlerinde eski futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın da olduğu ünlü isimleri "özel fon" vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan'a dair yeni bir detay daha ortaya çıktı. Erzan da 'Kara para aklamak' ve 'vergi kaçırmak' gibi suçlardan tutuklanan fenomen Dilan Polat gibi 'enerji'ye önem vermiş. Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanlar, Erzan'ın işlerini ve Avukat Candaş Gürol'la geçtiğimiz yıl yaşadığı aşk hayatını koruyabilmek ve rayına sokmak için Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına geren ve evrene yollanan enerjiyle sorunlarının çözüldüğüne inanılan Reiki felsefesine sarıldığını ortaya koydu.
Polat ve Erzan’ın “enerji” benzerliği
Polat ve Erzan'ın “enerji” benzerliği
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna yakalama kararı
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yakalama kararı
Başıboş köpek saldırısı! A Haber olay yerinde
Başıboş köpek saldırısı! A Haber olay yerinde
Deprem korkusunu yeniden yaşadılar!
Deprem korkusunu yeniden yaşadılar!
Çankırı’da silahlı kavga kamerada 1 ölü, 3 yaralı
Çankırı'da silahlı kavga kamerada 1 ölü, 3 yaralı
14 il için turuncu ve sarı kod uyarısı!
14 il için turuncu ve sarı kod uyarısı!
Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alıyor!
Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alıyor!
Genç kızı darp edip o anları kaydetti
Genç kızı darp edip o anları kaydetti
Bebeğini yıkarken epilepsi nöbeti geçirdi!
Bebeğini yıkarken epilepsi nöbeti geçirdi!
Derelioğlu’nun darp edildiği olaın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Derelioğlu'nun darp edildiği olaın yeni görüntüleri ortaya çıktı
35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi
35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi
Amerikalı papaz Konya’da Müslüman oldu
Amerikalı papaz Konya'da Müslüman oldu
Daha Fazla Video Göster