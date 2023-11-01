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Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi

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Giriş: 01.11.2023 08:44
Sosyal medya hesabında paylaştığı lüks yaşamlarıyla dikkati çeken Dilan Polat ile eşi Engin Polat haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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