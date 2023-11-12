12 Kasım 2023, Pazar
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın park kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Komşusuna yumruk atıp böyle saldırdı
Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat’ın Çekmeköy’deki doğum günü partisinde komşularıyla yaşadığı park kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Engin Polat’ın komşusuna yumruk atarak darp ettiği ve yakınlarıyla birlikte adama saldırdıkları görülüyor.