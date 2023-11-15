Dilan Polat ve Engin Polat’a ikinci şok! Azmettiricilikten tutuklandılar

Kara para aklama davasında tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme yaşandı. Banu Parlak’ın Bahçeşehir’de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada azmettirici olarak yargılanan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve babası Sezgin Polat adliyeye getirildi. Uzun süren ifade işleminin ardından mahkemeye sevk edilen çift, bir kez daha tutuklandı.