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Dilan Polat ve Engin Polat’a ikinci şok! Azmettiricilikten tutuklandılar

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Giriş: 15.11.2023 09:23
Kara para aklama davasında tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni gelişme yaşandı. Banu Parlak’ın Bahçeşehir’de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada azmettirici olarak yargılanan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve babası Sezgin Polat adliyeye getirildi. Uzun süren ifade işleminin ardından mahkemeye sevk edilen çift, bir kez daha tutuklandı.
Dilan Polat ve Engin Polat’a ikinci şok!
Dilan Polat ve Engin Polat’a ikinci şok!
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