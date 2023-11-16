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Videolar Yaşam Videoları Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...

Dilan Polat ve Engin Polat davasında tutukluların kaldıkları cezaevi değiştirildi! İşte nedeni...

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Giriş: 16.11.2023 14:51
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında başlatılan kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında çiftin ve ailelerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklular başka cezaevlerine nakledildi. Kararın nedeni belli oldu
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