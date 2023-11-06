Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları yediemin otoparkına çekildi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen lüks araçları Zeytinburnu’nda bulunan yediemin otoparkına çekildi. Otoparka çekilen lüks araçların yan yana ve bitişik halde olduğu görüldü.

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