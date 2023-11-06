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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları yediemin otoparkına çekildi

İHA
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Giriş: 06.11.2023 18:24
Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen lüks araçları Zeytinburnu’nda bulunan yediemin otoparkına çekildi. Otoparka çekilen lüks araçların yan yana ve bitişik halde olduğu görüldü.
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları...
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları...
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