Dilan Polat ile Engin Polat'tan husumetlilerine iftira ve şikayet!

Dilan Polat ve Engin Polat, önce "kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla ardından Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili silahlı saldırıya azmettirmek ve mala zarar vermek suçlarından tutuklanmıştı. Son olarak cezaevinde bulunan Polat çiftinin avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk itirazında bulunmuş ama hakimlik talebin reddine karar vermişti. Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmadan önce tartışma yaşadıkları isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.