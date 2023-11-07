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Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Dilan Polat'ın çalışanına verdiği talimat şoke etti! Emniyet ifadeleri ortaya çıktı

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Giriş: 07.11.2023 09:15
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Cezaevine konulan Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Dilan Polat, üzerinde 28 mal varlığından haberdar olmadığını söyleyip "Ben sadece Çekmeköy'de oturduğumuz evi biliyorum" dedi. 3 maymunu oynayan Dilan Polat'ın polis baskınında çalışanına verdiği talimat ise şoke etti.
Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti!
Dilan Polat'ın çalışanına verdiği talimat şok etti!
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