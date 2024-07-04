Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi! 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliye ilişkin soruşturma tamamlandı. Şüpheliler için "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , “yasadışı bahis” “suç örgütü kurma ve üye olma” suçlarından iddianame düzenledi. Öte yandan savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. İşte detaylar...

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