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Dilan Polat – Engin Polat çiftinin iddianamesi hazır

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 09:37
Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan - Engin Polat çifti ve yakınları hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Polat çiftinin 3 suçtan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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