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Dilan- Engin Polat hakim karşısında!

Dilan- Engin Polat hakim karşısında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 12:36
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından haklarında dava açılan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yargılanmasına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasında, Polat çiftinin verdiği cevaplar dikkat çekti. Polat çifti hakim karşısında "işsizis hiçbir maddi gelirimiz yok" dedi.
Dilan- Engin Polat hakim karşısında!
Dilan- Engin Polat hakim karşısında!
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