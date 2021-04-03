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Dilan Çıtak’a düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

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Giriş: 03.04.2021 10:53
Güncelleme:03.04.2021 10:54
İstanbul Nişantaşı’nda bir güzellik merkezi bulunan Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğradı. Güzellik merkezine gelen yabancı uyruklu 4 kişi ile arasında tartışan Çıtak, sonrasında iş yerine düzenlenen saldırı ile şoka uğradı. Ortaya çıkan görüntülerde, içeride bulunan kişilerin panik anları görülürken ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA

Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırmış ve bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralanmıştı.
Bugünde, saldırı anında içeride yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin bağırarak, kalkıp koşması görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

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