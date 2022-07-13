13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Dikkat! sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak
Meteoroloji'den kavurucu sıcak uyarısı geldi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu ve konuğu Hava Tahmin Uzmanı DR. Levent Yalçın aktardı.