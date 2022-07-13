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Dikkat! sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2022 17:01
Meteoroloji'den kavurucu sıcak uyarısı geldi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu ve konuğu Hava Tahmin Uzmanı DR. Levent Yalçın aktardı.
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