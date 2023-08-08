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Dikkat mahallede ayı var! Kimseye aldırış etmeden sokakta böyle gezdi

İHA
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Giriş: 08.08.2023 08:59
Kastamonu’nun Küre ilçesinde ilçe merkezine kadar inen ayı mahalle aralarında gezindiği sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dikkat mahallede ayı var! DİKKAT MAHALLEDE AYI VAR!

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Dikkat mahallede ayı var!
Dikkat mahallede ayı var!
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