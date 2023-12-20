Dikkat çeken sosyal medya araştırması! Zihin sağlığı için sosyal medyayı az kullanın

Almanya'da sosyal medya konusunda yapılan bir araştırama kullanıcıları tehdit eden büyük tehlikeyi gözler önüne serdi. Bilim insanları, günlük 30 dakika sosyal medya kullanımını azaltmanın, iş tatmini ve zihin sağlığını önemli ölçüde artırdığını tespit etti. Detaylar haberimizde...

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