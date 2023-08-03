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Dikkat çeken 'İstanbul depremi' uyarısı: 900 kat daha büyük enerjiyle meydana gelecek

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Giriş: 03.08.2023 21:53
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da bulunan riskli yapı stoğu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu gelişmeler üzerine A Haber kanalına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, Bakan Özhaseki'nin çalışmalarını desteklediğini belirtirken, İstanbul'u bekleyen tehlikeden de bahsetti.
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