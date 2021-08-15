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Dikkat! 2 gün boyunca etkili olacak! Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi!

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Giriş: 15.08.2021 09:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için kritik uyarıda bulundu. Batı Karadeniz'de meydana gelen sel sonrası şimdi de Orta ve Doğu Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağını açıklarken, vatandaşlara sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.
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