16 Ağustos 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dikkat! 2 gün boyunca etkili olacak! Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için kritik uyarıda bulundu. Batı Karadeniz'de meydana gelen sel sonrası şimdi de Orta ve Doğu Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağını açıklarken, vatandaşlara sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.