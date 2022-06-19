19 Haziran 2022, Pazar
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Dik yokuştan inmek isterken kontrolünü kaybetti! Ortalığı savaş alanına çevirdi
Kağıthane'de dik bir yokuştan kapalı kasa minibüsüyle inmek isteyen sürücü, kontrolü kaybedince ortalık karıştı. Aracın önce duvara ardından da araçlara çarptığı sokak adeta savaş alanına döndü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yaralanan sürücü sağlık ekiplerini beklediği esnada telefonlar yakınlarını aradı. Vatandaşlar tepki göstererek sokağın trafiği kapatılmasını istedi.