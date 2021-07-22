22 Temmuz 2021, Perşembe
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Dijital verilerimiz ne kadar güvende? 'Dijital Diktatörlük' neyi nasıl dayatıyor? Sosyal medya toplumları yeniden mi inşa ediyor?
Sosyal medya uygulamalarının güvenilir olup olmadığı tartışmaları yeniden gündemde. Bugün hemen hemen herkesin kullandığı uygulamalarla kişisel verilerimizi paylaşıyoruz. Peki, o verilerle neler yapılıyor? Sosyal medya ile toplumlar yeniden mi inşa ediyor? Perpektif bu hafta bu soruların yanıtlarını aradı.