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Dijital verilerimiz ne kadar güvende? 'Dijital Diktatörlük' neyi nasıl dayatıyor? Sosyal medya toplumları yeniden mi inşa ediyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2021 17:35
Sosyal medya uygulamalarının güvenilir olup olmadığı tartışmaları yeniden gündemde. Bugün hemen hemen herkesin kullandığı uygulamalarla kişisel verilerimizi paylaşıyoruz. Peki, o verilerle neler yapılıyor? Sosyal medya ile toplumlar yeniden mi inşa ediyor? Perpektif bu hafta bu soruların yanıtlarını aradı.
Dijital verilerimiz ne kadar güvende?
Dijital verilerimiz ne kadar güvende?
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