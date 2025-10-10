Dijital ortamda verilerin güvenliği! 3D ödeme yöntemi ne kadar güvenilir?

Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan ödemeleri daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen 3D koruma yöntemi güvenli mi? Sitelerin kart bilgilerini hafızasında tutması veri güvenliği açısından riskli mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç konuğu olan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan ile konuştu.

