Didim'deki silahlı saldırı sonrası meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Didim ilçesi Çamlık Mahallesi’nde 1 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marinadaki işletmede kahvaltı yapan, üç ayrı suçtan araması bulunan S.G., eşi C.G. ve S.B. hakkında resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık kaydı bulunan M.C.B., hırsızlıktan kaydı bulunan Ö.K. ve G.K isimli şahıslar kahvaltı sonrası otoparktaki araçlarına bindikleri sırada motosikletli ve kasklı iki erkek tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında Ceren Güzel isimli şahıs sol ayak bileğinden silahla yaralandı. Silahlı saldırıda bulunan motosikletli kasklı iki şahsın motosiklete binerek kaçmaya başlaması üzerine Sezgin Güzel saldırıya uğradıkları aracıyla motosikleti kovalamaya başladı.