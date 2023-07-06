Didim’de kafeye dalan otomobilin kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 YG 285 plakalı otomobil ile önce duvara çarptı, ardından da bir kafeye daldı. Kazada kafenin camları kırılırken, otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kafeye giren otomobil çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılırken, işyerinin gece saatlerinde kapalı olması büyük bir facianın önüne geçti. Kaza anı anbean kameralara yansıdı