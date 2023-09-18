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Dicle Üniversitesi’nde bıçaklı saldırı! Akademisyen öğrencisinin saldırısına uğradı

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Giriş: 18.09.2023 16:38
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
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