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Dezenfektanlı çay şakası kötü bitti! İstanbul'da akılalmaz olay

A Haber
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Giriş: 01.04.2021 18:36
Güncelleme:01.04.2021 23:46
İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin dezenfektanlı çay şakası kötü bitti. Çayına iki kez dezenfektan konulan şahıs hastanelik olurken şakayı yapan arkadaşının işine son verildi. Akılalmaz olay yargıya da taşındı.

Dezenfektanlı çay şakası kötü bitti...

İstanbul Esenyurt'taki bir fabrikada güvenlik görevlisi olan kişi aynı iş yerinde çalışan diğer güvenlik görevlisi arkadaşının çayına 'şaka olsun' diye
dezenfektan döktü. İki kez aynı 'şakayı' yapan şahıs arkadaşının hastanelik olmasına sebep oldu...

Yaşanan olay üzerine güvenlik kameraları incelendi.

Görüntülerde güvenlik görevlisinin o an masasında bulunmayan arkadaşının çayına dezenfektan sıktığı görüldü...
Bunun üzerine sorumsuzca davranan güvenlik görevlisi işten çıkarıldı.
Mağdur olan arkadaşı da şikayetçi oldu...

İfadesi alınan güvenlik görevlisi olayı şaka amacıyla yaptığını söyledi.

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