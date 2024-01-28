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Devletin şefkatli eli onların daima omzunda

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Giriş: 28.01.2024 11:06
AK Parti belediyeleriyle başlayan evde yaşlı bakım hizmeti, ihtiyaç sahibi yaşlı hanelere ulaşmaya devam ediyor. Belediye ekipleri her gün bu evleri temizleniyor, koca çınarların kişisel bakımlarını gideriliyor. A Haber de bu özel hizmetin nasıl verildiğini sizler için görüntüledi.
Devletin şefkatli eli onların daima omzunda
Devletin şefkatli eli onların daima omzunda
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