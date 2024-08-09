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"Devletimiz sağ olsun" diyerek, ceza makbuzlarıyla poz verdiler

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.08.2024 09:23
Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 89 sürücüye toplamda 258 bin 932 lira ceza kesilirken, 16 motosiklette trafikten men edildi. Trafik cezası uygulanan bazı motosiklet sürücüleri ise "Devletimiz sağ olsun" diyerek, makbuzlarıyla kameralar karşısında poz verdi.
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