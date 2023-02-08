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Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı! 85 milyon tek yürek!

İHA
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Giriş: 08.02.2023 09:50
Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde devletiyle el ele yaraları sarabilmek için 7'den 70'e müthiş bir dayanışma sergiledi. Çocuklar oyuncaklarını bağışlarken, yaşlıların kimi yardım malzemelerini sırtladı, kimi umre parasını yolladı. Kan bağışı kuyrukları uzadıkça uzadı. Öte yandan enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için zamanla yarış devam ederken, evlerine giremeyen binlerce vatandaş için de barınma seferberliği sürüyor. Bölgede hasar almayan tüm devlet tesisleri, deprem mağduru vatandaşlar için kapılarını açarken, yurtlar, oteller, spor salonları ve tren vagonları dâhil vatandaşların barınması için hazırlandı.
85 milyon tek yürek!
85 milyon tek yürek!
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