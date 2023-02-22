Devlet milletin yanında! Depremzedelere yardımlar hem karadan hem havadan

Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, deprem sonrası yardımlar hem havadan hem karadan afetzede ailelere ulaştırılıyor. Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli depo sorumlusu Hazım Ücün, depremden bu yana binlerce çadırın dağıtıldığını ve ilçe genelinde vatandaşların yüzde 99’una yardımların ulaştığını ifade etti.