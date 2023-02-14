Devlet millet el ele yaralar sarılıyor! Nurdağı'nda konteyner kent kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından yaraların sarılması için ekiplerin çalışması devam ediyor. Depremin vurduğu Gaziantep Nurdağı'nda konteyner kent kuruluyor. Depremzedeler için sıcak yemek ikramı yapılıyor. Sağlık hizmeti sunuyor. Gelişmeleri A Haber Kübra Kılıç aktardı.

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