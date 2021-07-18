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Devlet destek oldu kendi çiftliğini kurdu! Bir başına yaşayan Gülçin Teyzenin başarı dolu hikayesi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2021 17:24
Gaziantep'e gidelim. Gülçin Sakaoğlu 59 yıllık ömrünü hep yaşam kavgasıyla geçirdi. Çocuklarını kimseye muhtaç etmemek için çalıştı, çabaladı. Kocasını kaybettiğinde, gelini de torununu kaçırdı. Yüreği acılarla doldu. Ancak o, hayat kavgasından vazgeçmedi. Devletten aldığı desteklerle kendi çiftliğini kurup yine ayakları üstünde durmayı başardı. İşte Şimdi Gülçin Teyzenin ibretlik başarı hikayesi…
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