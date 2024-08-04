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Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kurdu

Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 10:50
Murat Özmen, yıllarca İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketi Erzurum'a dönüp mantar üretimine başladı.
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