Devlet Bahçeli’nin sağlığına kavuşmasının ardından kurban kesildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta geçirdiği operasyonundan 66 gün sonra sağlığına kavuşması ve mesaisine başlaması nedeniyle Adıyaman İl Başkanlığı tarafından MHP’nin üç hilalini temsilen adak olarak belirlenen 3 koç kesilerek, parti binasının önünde vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

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