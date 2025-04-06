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Devlet Bahçeli’nin sağlığına kavuşmasının ardından kurban kesildi!

Devlet Bahçeli'nin sağlığına kavuşmasının ardından kurban kesildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 01:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta geçirdiği operasyonundan 66 gün sonra sağlığına kavuşması ve mesaisine başlaması nedeniyle Adıyaman İl Başkanlığı tarafından MHP’nin üç hilalini temsilen adak olarak belirlenen 3 koç kesilerek, parti binasının önünde vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.
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Devlet Bahçeli’nin sağlığına kavuşmasının ardından kurban kesildi!
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