18 Ocak 2022, Salı
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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Dili başka gönlü başka!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz" dedi.