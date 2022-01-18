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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Dili başka gönlü başka!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2022 11:41
Güncelleme:18.01.2022 11:41
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz" dedi.
’’Dili başka gönlü başka’’
''Dili başka gönlü başka''
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