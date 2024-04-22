Deve kuşu firarda! Görünce telefona sarıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde aracıyla seyir halinde iken yolda gezintiye çıkan deve kuşu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntüler tebessüm ettirirken, deve kuşlarının kapılarının açık bırakıldığı için yetiştirildikleri yerden kaçtıkları ortaya çıktı.

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